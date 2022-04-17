Самара, , 21:50 — REGNUM 24-летний российский нападающий Владислав Сарвели с оценкой 8.03 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Крылья Советов» — «Краснодар» (2:0).

За проведенное на поле время Владислав Сарвели отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой, двумя выигранными верховыми дуэлями и одним удачным отбором. Точность передач нападающего составила 79%.

В текущем сезоне Владислав Сарвели принял участие в 24-х матчах за самарский клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также российский нападающий получил две желтые карточки.