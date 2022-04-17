Тобольский район, Тюменская область, 17 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В Тюменской области организована проверка информации об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

GBTA Крытый колодец с воротом

В группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба жителей деревни Веснина на то, что в населённом пункте пересох единственный колодец.

«Люди, кто с города, воду привозят себе, а есть те, кто и всю зиму с речки пьёт», — пишет анонимный автор.

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских по изложенной в соцсети информации организована проверка.