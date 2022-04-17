Вашингтон, 17 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Члены Палаты представителей Конгресса США из Республиканской партии начали собственное расследование дела, связанного с утерянным ноутбуком сына президента США Хантера Байдена. Об этом сообщил член Палаты представителей США Даррел Исса в интервью Fox News.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

Исса рассказал, что законодатели из Республиканской партии США не стали ждать, пока министерство юстиции назначит специального прокурора. Вместо этого они начали собственную проверку.

«Тем временем мы расследуем это дело. У нас есть ноутбук», — подчеркнул Исса.

Информация об утечке данных с личного ноутбука сына президента США Хантера Байдена появилась в американской прессе в 2020 году. Предполагается, что Хантер Байден в 2019 году отдал этот ноутбук в мастерскую для ремонта, но не забрал его.

В ноутбуке содержались компрометирующие Хантера Байдена данные. Сообщалось, что история переписки в электронной почте и другие данные с ноутбука могут свидетельствовать о том, что Хантер Байден активно пользовался политическим влиянием своей семьи.