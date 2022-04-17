Бергамо, Италия, 17 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику московского «Спартака» и сборной Чехии Алексу Кралу, выступающему за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал

«На данный момент этот игрок нас не интересует», — цитирует Сартори телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне Алекс Крал, выступая за «Вест Хэм» на правах аренды, принял участие в шести матчах за «молотобойцев», в которых не смог отметиться результативными действиями.

На данный момент трансферная стоимость Алекса Крала, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. Текущее соглашение чешского полузащитника с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.