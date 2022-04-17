Эйндховен, Нидерланды, , 21:36 — REGNUM 17 апреля футбольный клуб ПСВ из Эйндховена одержал минимальную победу над амстердамским «Аяксом» со счетом 2:1 и впервые за десять лет стал победителем Кубка Нидерландов по футболу.

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Забитыми мячами в составе клуба из Эйндховена отметились Эрик Гутьеррес (48’ Ибрагим Сангаре) и Коди Гакпо (50’). Единственный гол «Аякса» на 23-й минуте встречи забил 19-летний нидерландский полузащитник Райан Гравенберх после передачи Дэви Классена.

Статистика матча (ПСВ/ «Аякс»)

Удары 14/8

Удары в створ 5/2

Владение 41%/59%

Угловые 4/2

Нарушения 14/16

Составы команд:

ПСВ: Мвого, Жуниор, Тезе, Рамальо, Макс, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Брума, 69’), Гетце, Гакпо (Доан, 69’), Захави (Вертессен, 81’).

«Аякс»: Стекеленбург, Мазрауи (Аллер, 72’), ТИмбер, Мартинес, Блинд, Классен (Кудус, 86’), Альварес (Шюрс, 72’), Гравенберх, Бергейс (Ихаттарен, 86’), Броббей, Тадич.