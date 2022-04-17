ПСВ впервые за десять лет одержал победу в Кубке Нидерландов
Эйндховен, Нидерланды, 17 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. 17 апреля футбольный клуб ПСВ из Эйндховена одержал минимальную победу над амстердамским «Аяксом» со счетом 2:1 и впервые за десять лет стал победителем Кубка Нидерландов по футболу.
Забитыми мячами в составе клуба из Эйндховена отметились Эрик Гутьеррес (48’ Ибрагим Сангаре) и Коди Гакпо (50’). Единственный гол «Аякса» на 23-й минуте встречи забил 19-летний нидерландский полузащитник Райан Гравенберх после передачи Дэви Классена.
Статистика матча (ПСВ/ «Аякс»)
Удары 14/8
Удары в створ 5/2
Владение 41%/59%
Угловые 4/2
Нарушения 14/16
Составы команд:
ПСВ: Мвого, Жуниор, Тезе, Рамальо, Макс, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Брума, 69’), Гетце, Гакпо (Доан, 69’), Захави (Вертессен, 81’).
«Аякс»: Стекеленбург, Мазрауи (Аллер, 72’), ТИмбер, Мартинес, Блинд, Классен (Кудус, 86’), Альварес (Шюрс, 72’), Гравенберх, Бергейс (Ихаттарен, 86’), Броббей, Тадич.