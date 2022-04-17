Тобольск, Тюменская область, 17 апреля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Глава Ростуризма Зарина Догузова пригласила туристов в тюменский город Тобольск. В своём телеграм-канале она назвала пять вещей которые, на её взгляд, обязательно нужно сделать в историческом центре Западной Сибири.

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«Буду вам рассказывать про интересные российские города с богатой историей, куда можно отправиться в атмосферные культурно-познавательные поездки. Сегодня — Тобольск. Древняя столица Сибири с неповторимым сибирским колоритом и необычным сочетанием старины и современных высокотехнологичных производств», — сообщила своим подписчикам Зарина Догузова.

Глава Ростуризма предлагает посетить Тобольский кремль, побывать в «Посаде сибирских старожилов», который был построен для съёмок фильма «Тобол», побывать музее семьи последнего русского царя и посетить с экскурсией колоссальный по своим масштабам химкомбинат «Запсибнефтехим», а также отведать сибирские деликатесы в местных ресторанах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году туристический поток в Тюменскую область достиг рекордных трёх миллионов человек. В регионе активно развивается туристическая отрасль и индустрия гостеприимства. Только в окрестностях Тюмени расположено около 20 термальных курортов.