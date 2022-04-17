Севилья, Испания, , 21:31 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче 32-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Севилья» (расстановка 4-3-3): Яссин Буну – Маркос Акунья, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Хесус Навас – Иван Ракитич, Жоан Жордан, Алехандро Гомес – Хесус Корона, Антони Марсьяль, Эрик Ламела.

«Реал» (расстановка 4-3-3): Тибо Куртуа – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес – Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга – Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

В последний раз «Реал» и «Севилья» играли между собой 28 ноября 2021 года в матче 15-го тура чемпионата России. Тот матч завершился волевой победой «сливочных» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Рафаэль Мир (12’ Матеус Кунья), Карим Бензема (32’) и Винисиус Жуниор (87’ Эдер Милитао).