Тегеран, 17 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД Ирана в связи с сожжением экземпляра Корана в шведском городе Линчепинге. Об этом 17 апреля сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Коран

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил осквернение священной книги мусульман и заявил, что ожидает немедленного ответа со стороны шведского правительства.

Дипломату передали решительный протест и призвали Стокгольм принять жёсткие меры по предотвращению подобных инцидентов. Временный поверенный в делах Швеции выразил сожаление, подтвердив, что передаст протест Ирана официальным властям.

Экземпляр священного Корана 15 апреля подожгла группа представителей ультраправых группировок под руководством лидера партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана.