Билефельд, Германия, 17 апреля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. 17 апреля мюнхенская «Бавария» в матче тридцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромила «Арминию» из Билефельда. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

ФК Бавария Мюнхен

Первый мяч на 10-й минуте встречи в свои ворота забил 27-летний датский защитник Якоб Барретт Лаурсен – 0:1. В конце первой половины нападающий сборной Германии Серж Гнабри удвоил преимущество «Баварии» после передачи Йозуа Киммиха – 0:2. На 85-й минуте Джамал Мусиала довел счет до разгромного – 0:3.

Статистика матча («Арминия»/ «Бавария»)

Удары 8/24

Удары в створ 3/9

Владение 33%/67%

Угловые 5/4

Нарушения 11/11

Составы команд:

«Арминия»: Ортега, Пипер, Рамос, Нильссон, Лаурсен (Белло, 39’), Шопф (Кастро, 74’), Окугава, Фабиан (Василиадис, 45’), Фабиан, Притль, Виммер, Серра (Хак, 74’).

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Павар, Куасси (Станишич, 46’), Киммих, Горецка, Дэвис, Забитцер (Сане, 61’), Гнабри, Мюллер (Мусиала, 61’), Левандовски (Шупо-Мотинг, 89’).