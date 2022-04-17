Париж, 17 апреля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Как сообщает издание Fichajes, французский «Пари Сен-Жермен» является главным претендентом на 22-летнего центрфорварда лиссабонской «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвинан Нуньеса.

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По информации источника, парижский клуб готов заплатить за Нуньеса 70 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего лиссабонского клуба в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Дарвин Нуньес принял участие в 24-х турах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Уругваец получил пять желтых карточек.