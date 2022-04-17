Донецк, , 21:21 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом 17 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Широкая Балка.