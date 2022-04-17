Анкара, 17 апреля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил действия сотрудников израильских силовых ведомств при стычке с палестинцами в иерусалимской мечети Аль-Акса. Об этом Эрдоган сообщил 17 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

Andrew Shiva Мечеть Эль-Акса, Иерусалим

Эрдоган рассказал, что провёл телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе этого разговора президент Турции заявил о «решительном осуждении вмешательства Израиля в дела верующих в мечети Аль-Акса».

Он добавил, что Турция всегда поддерживала Палестину. Эрдоган подчеркнул, что события в Аль-Аксе напомнили о важности единства и примирения всех палестинских групп.

15 апреля на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения мусульман Палестины с израильской полицией. В палестинском агентстве WAFA сообщили, что в конфликте пострадали более 150 арабов и не менее восьми израильтян.

Более 30 прихожан поступили в больницы с ранениями резиновыми пулями. Действия израильской полиции осудили официальные представители Сирии и иранский Корпус стражей Исламской революции.