Лондон, 17 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» футбольный клуб «Челси» в полуфинальном матче Кубка Англии сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:0.

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Забитыми мячами в составе лондонской команды отметились Рубен Лофтус-Чик (65’ Кай Хаверц) и Мейсон Маунт (76’ Тимо Вернер). Единственную желтую карточку на 38-й минуте встречи получил Кай Хаверц. На матче работала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи – Гари Бесвик и Николас Хортон.

Составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен (Тиаго Силва, 82’), Рис Джеймс, Маркос Алонсо, Жоржиньо (Н’Голо Канте, 77’), Матео Ковачич (Рубен Лофтус-Чик, 26’), Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт (Хаким Зиеш, 77’), Тимо Вернер, Кай Хаверц (Ромелу Лукаку, 77’).

«Кристал Пэлас»: Джек Батленд, Марк Гэи, Йоаким Андерсон, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Шейху Куяте (Лука Миливоевич, 85’), Эберечи Эзе, Уилфрид Заа, Джефри Шлупп (Кристиан Бентеке, 72’), Джеймс Макартур (Майкл Олис, 72’), Жан-Филипп Матета (Джордан Айю, 55’).

В финале турнира «Челси» сыграет с «Ливерпулем», обыгравшим «Манчестер Сити» во вчерашнем матче со счетом 3:2.