Тюмень, 17 апреля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Тюменской области инспекторы дорожного движения с начала 2022 года задержали 37 подростков за рулём автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Publicdomainpictures.net За рулём

Каждый юный нарушитель перенаправлялся сотрудниками Госавтоинспекции в полицейские подразделения по делам несовершеннолетних. Однако нарушителей меньше не становится и на помощь полицейским призвали родительские патрули и общественников, особенно в сельских районах области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 апреля в Тюменской области двое подростков погибли, трое получили ранения в результате столкновения автомобилей. В том числе погиб водитель, которому было 17 лет.