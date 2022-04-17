Донецк, , 21:05 — REGNUM Украинский снаряд упал рядом со спасателями во время ликвидации пожара в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили 17 апреля в Телеграм-канале МЧС республики.

Пожарные работают Moscow.mchs.ru

По последним данным, снаряд приземлился в трёх метрах от огнеборцев. Пострадали пять человек.

По словам врача-невропатолога отделения ангионеврологии и нейрореабилитации ИНВХ им. Гусака Алены Саранчук, у всех спасателей выявлены признаки сотрясения головного мозга.

Четверо пожарных будут лечиться амбулаторно, одного госпитализировали с подозрением на перелом основания черепа.