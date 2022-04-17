Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM 17 апреля футбольный клуб «Нижний Новгород» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 не смог обыграть подмосковные «Химки». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

ФК «Химки»

Желтые карточки получил Тимур Сулейманов, Дмитрий Стоцкий и Акош Кечкеш. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты главного судьи – Валерий Данченко и Алексей Ширяев.

Статистика матча («Нижний Новгород»/ «Химки»)

Удары 12/1

Удары в створ 6/0

Владение 56%/44%

Угловые 8/1

Нарушения 16/7

Составы команд:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев (Миладинович, 78’), Гоцук (Кечкеш, 58’), Козлов, Стоцкий, Кравцов, Шарипов, Калинский, Эннин (Милсон, 78’), Сулейманов (Берковский, 65’).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Григалава, Идову, Глушаков (Магомедов, 58’), Камышев (Сабович, 46’), Боженов, Руденко, Кухарчук (Главчич, 75’), Мирзов.

На данный момент «Нижний Новгород» с 28-ю очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки», набрав 25 очков, располагаются двумя позициями ниже.