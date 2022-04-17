Лондон, , 20:50 — REGNUM 17 апреля в Лондоне на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Бернли». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Забитыми мячами отметились Ваут Вегорст (33’) и Томаш Соучек (74’ Мануэль Лансини). На 45+2-й минуте нападающий «Бернли» Максвелл Корне не смог реализовать пенальти. Желтые карточки получили Джек Корк, Лукаш Фабьянский, Ваут Вегорст и Деклан Райс.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Диоп, Доусон, Джонсон, Соучек, Райс, Влашич (Бенрахма, 65’), Лансини (Форналс, 79’), Боуэн, Антонио.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Лоутон (Робертс, 62’), Коллинс, Корк, Макнил (Выдра, 79’), Вествуд (Броунхилл, 30’), Корне, Родригес, Вегорст.

«Вест Хэм», набрав 52 очка, остался на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Бренли» с 25-ю очками остался на восемнадцатом месте.