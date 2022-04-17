Лейпциг, Германия, 17 апреля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Леверкузене на стадионе «БайАрена» футбольный клуб «Байер-04» в матче тридцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та, Митчел Маккер, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Пьеро Хинкепи, Роберт Андрих, Чарлес Арангис, Эзекиэль Паласиос, Патрик Шик, Мусса Диаби.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Тайлер Адамс, Доминик Шобослаи, Норди Мукиэле, Марсел Хальштенберг, Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен, Андре Силва.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель.