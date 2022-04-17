Москва, , 20:45 — REGNUM Следственный комитет России будет активно сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине по вопросу сбора информации о преступлениях киевского режима. 17 апреля об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

В СК РФ напомнили, что ведомство занимается фиксацией преступлений киевского режима против мирных жителей Донбасса с 2014 года. Однако многие международные институты, которые должны были реагировать на эти преступления, специально закрывали глаза на проблему.

Поэтому в Следственном комитете считают особенно важным консолидацию всех институтов, которые не дискредитировали себя. Среди таких организаций в СК РФ выделили Международный общественный трибунал по Украине.

«В соответствии с поручением председателя СК России материалы, собранные участниками Международного общественного трибунала, будут тщательно изучаться и оцениваться следствием наряду с уже имеющимися доказательствами», — сообщили в ведомстве.

Собранные доказательства будут приобщаться к материалам уголовных дел, после чего их представят суду. В Следственном комитете подчёркивают, что действующие международные акты и нормы законодательства позволяют осуществить судебное разбирательство над украинскими преступниками национальным судом либо специально созданным трибуналом.

Международный общественный трибунал по Украине создан в марте 2022 года на конференции с участием Совет по правам человека при президенте РФ, Общественной палаты России и правозащитниками из 20 других стран.