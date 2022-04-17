Мариуполь, ДНР, , 20:45 — REGNUM Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины полковник Владимир Баранюк ликвидирован в ходе столкновений в Мариуполе. Об этом 17 апреля сообщили в Телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Захваченное стрелковое оружие ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Попытку прорыва из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе группа украинских морпехов предприняла в ночь с 11 на 12 апреля. Силами подразделения специального назначения ДНР прорыв был предотвращён.

«В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих из них пять старших офицеров управления бригады, ещё 42 сдались в плен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка, его личные вещи и оружие», — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ДНР, с начала 17 апреля украинская сторона выпустила по республике более 150 снарядов и мин.