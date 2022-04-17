Никосия, 17 апреля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Четвёртая в стране массовая акция в поддержку России прошла 17 апреля в Никосии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Российском центре науки и культуры в Республике Кипр.

Цитат из видео Митинг в поддержку России в Никосии

Киприоты и русскоязычные жители страны вышли на митинг у здания посольства России. Участники акции, а это более 100 человек, держали в руках флаги России, Греции, Кипра и других стран.

Общий посыл лозунгов: «Россия говорит правду!» Жители Никосии требовали остановить неонацизм и убеждены, что «Правда всегда всплывает наружу!»

Мероприятие было согласовано с властями Никосии.