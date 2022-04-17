Донецк, , 20:14 — REGNUM Населенный пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли украинские силовики. Об этом 17 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:15 — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенные пункты Горловка и Широкая Балка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).