Тюмень, , 20:12 — REGNUM В Тюмени с 19 апреля по 18 мая устанавливается ограничения движения грузового транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при нагрузке на любую из осей более 6 тонн. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

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Временное ограничение движения в весенний период вводится ежегодно.

Кроме того, по сообщению Главного управления строительства Тюменской области, в 2022 году в регионе появится первый автоматический пункт весогабаритного контроля на 109 км дороги Ялуторовск — Ярково.