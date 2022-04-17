Москва, 17 апреля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. «Банкротство» России может обернуться дефолтом Европы, а рядовые европейцы выскажут Брюсселю мощную «благодарность» за гиперинфляцию. Об этом сообщил 17 апреля в Телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о смысле антироссийских санкций.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Глава ЕК в интервью Bild заявила, что санкции Евросоюза должны привести к «национальному банкротству России». Это утверждение Медведев назвал «смысловой галлюцинацией».

«Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России. Вот оно что! Вот чего тайно хотелось ночами! Вот в чём глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнёров по играм из-за океана», — пишет Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совбеза отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает, а банкротство России может привести к дефолту Европы.

«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской. Тогда уж брюссельским тёткам и дядькам придётся сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою!» — считает Медведев.