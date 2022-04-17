Москва, 17 апреля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Харьковской области сбиты два украинских самолета МиГ-29. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

По его словам, инциденты произошли в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы.

«Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО)… в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО в 15 км южнее н. п. Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25.