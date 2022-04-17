Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM На юге Петербурга водитель кроссовера KIA Sportage при выезде с мойки самообслуживания совершил наезд на шестилетнего мальчика. Ребенок погиб в результате травм, по факту ДТП идет проверка.

Kia Sportage

Как сообщили в пресс-Службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 17 апреля в 13:43 у дома 17 по улице Малая Балканская. За рулем автомобиля находился мужчина 1988 года рождения.

«В результате ДТП несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. Устанавливаются детали дорожной аварии», — отметили в Главке МВД.