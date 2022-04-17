Калуга, 17 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Факт возможного нарушения законодательства при проведении расследования уголовного дела, находившегося в производстве следователя одного из территориальных органов внутренних дел на районном уровне, был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калужской области. Об этом 17 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

По версии оперативников, следователь полиции допустил нарушение правил хранения вещественных доказательств по уголовному делу. Все материалы переданы следственным органам для принятия процессуального решение.

По данному факту руководством УМВД России по Калужской области назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.