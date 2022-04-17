Москва, , 20:00 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования… уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов», — заявил Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате боевых действий численность наемников на Украине неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек.