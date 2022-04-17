Бердюжский район, Тюменская область, 17 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Тюменской области власти помогут восстановить дома, сгоревшие в деревне Глубокое Бердюжского района. Об этом пишут СМИ.

Пожар

По данным Накануне. Ru, в результате пожара было повреждено пять из девяти домов. Губернатор Александр Моор посетил населённый пункт и встретился с его жителями. Всего здесь проживают 17 человек. Погорельцам пока выплатят по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды, а к осени предстоит восстановить жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл 16 апреля. Пострадавших и погибших нет.