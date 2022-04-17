Донецк, 17 апреля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал подросток.