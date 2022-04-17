Фурманов, Ивановская область, , 19:46 — REGNUM Автобус, перевозивший детей-спортсменов, попал в ДТП 17 апреля в Фурманове Ивановской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, на улице Хлебникова водитель Тойота RAV-4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ». В нём находились дети от пяти до 11 лет, приехавшие в Фурманов на соревнования из Иваново.

Водитель автобуса был трезв, состояние водителя иномарки устанавливается. Среди детей пострадавших нет.