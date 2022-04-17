Кабанский район, Бурятия, 17 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Тела двух мужчин и трёх женщин обнаружены 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Республике Бурятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа. На месте погибли пять человек, ещё одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На комбинате работает следственно-оперативная группа, изымаются необходимые документы. Точную причину смерти работников установит судебно-медицинская экспертиза.