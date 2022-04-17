Кабанский район, Бурятия, 17 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии На месте происшествия. Селенгинский ЦКК в Бурятии

17 апреля в здании комбината, где расположен резервуар, были найдены тела двух мужчин и трёх женщин. Ещё одна женщина смогла самостоятельно выйти из помещения, в настоящее время она госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии.

«На территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц». На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Для определения причины смерти работников назначены экспертизы.