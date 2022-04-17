Москва, , 19:31 — REGNUM В случае дефолта по обязательствам России, которого хотят в Брюсселе и Вашингтоне, может последовать дефолт Евросоюза, сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 апреля в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявила о неизбежности дефолта по внешним обязательствам России. Она высказала мнение, что это является лишь вопросом времени.

Медведев отреагировал на это заявление, отметив, что именно экономические проблемы России являются главным желанием Евросоюза и их партнёров из-за океана.

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что правительствам стран ЕС стоит ожидать «мощной благодарности» от рядовых европейцев, которые столкнулись с гиперинфляцией. Также в качестве последствий недальновидной политики Брюсселя Медведев указал наплыв беженцев, которые приведёт к резкому росту преступности.

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