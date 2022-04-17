Скопье, 17 апреля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 16 апреля совместно с представителем македонского энергетического оператора MEPSO Орханом Муртезани провел встречу с главой правительственной делегации Болгарии во главе с Кирилом Петковым и главой МИД Болгарии Теодорой Генчовской. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» ЛЭП

По данным журналистов, стороны посетили трансформаторную станцию Bitola 2, которая свяжет энергосистемы Северной Македонии и Албании в рамках восьмого панъевропейского коридора.

Буяр Османи подчеркнул, что строительство станции позволит Албании получить доступ к энергосистемам Северной Македонии и Болгарии, что обеспечит диверсификацию поставок электроэнергии в этой части европейского рынка.

Стороны выразили надежду на дальнейшее активное сотрудничество в рамках создания общей инфраструктуры.