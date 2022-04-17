Мадрид, 17 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. 17 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 32-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал минимальную победу над «Эспаньолом» со счетом 2:1.

Atleticodemadrid.com Игроки «Атлетико»

Первый мяч в дебюте второй половины встречи забил 28-летний нападающий сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско после передачи Матеуса Куньи – 1:0. Через 22 минуты Рауль Де Томас восстановил равновесие в счете – 1:1. На 10-й минуте компенсированного времени Карраско оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой отметки и принес «матрасникам» победу – 2:1.

На 71-й минуте опорный полузащитник хозяев Жоффрей Кондогбья получил красную карточку. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигуеро Васкесом.

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Лоди (Мандава, 58’), Савич, Монтейро, Врсалько (Кунья, 46’), Кондогбья, Коке, Льоренте, Лемар (Гризманн, 46’), Феликс (Карраско, 46’), Корреа (Де Пауль, 78’).

«Эспаньол»: Лопес, Кабрера, Калеро, Гомес (У Лэй, 80’), Педроса (Вила, 87’), Пуадо, Дардер, Гил (Видаль, 46’), Вилена (Морланес, 60’), Баре (Мелендо, 60’), Де Томас.