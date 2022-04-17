Новотроицк, Оренбургская область, 17 апреля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области проводится проверка после ЧП с сотрудницей хлебозавода. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) CWitte Лифт

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Установлено, что 15 апреля кондитер упала в шахту лифта. Её госпитализировали.

Прокурор Новотроицка организовал проверку исполнения на предприятии трудового законодательства. Также установлен контроль за ходом начатой по факту ЧП доследственной проверки.