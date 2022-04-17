Москва, 17 апреля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин решил остаться на космодроме «Восточный» в 2016 году несмотря на первый неудачный пуск ракеты-носителя и рекомендацию вернуться в Москву, потому что был уверен в успешности следующего запуска. Об этом 17 апреля в эфире телеканала «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

roscosmos.ru Космодром «Восточный»

В программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь напомнил, что причиной неудачного пуска «Союза-2.1а» стала поломка одного из датчиков. Президенту на совещании инспекционной группы Роскосмоса представили доклады по каждому узлу и он принял решение остаться.

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство космодрома «Восточный» стартовало в 2012 году. Первый запуск ракеты-носителя 27 апреля 2016 года отменила автоматика, успешный пуск состоялся 28 апреля.