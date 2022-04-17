Роттердам, Нидерланды, 17 апреля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. 17 апреля в Роттердаме на стадионе «Де Кёйп» футбольный клуб ПСВ в финальном матче Кубка Нидерландов по футболу сыграет с амстердамским «Аяксом». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Football.ua Футболисты «Аякса»

Стартовые составы команд:

ПСВ: Ивон Мвого, Мауро Жуниор, Джордан Тезе, Андре Рамальо, Филипп Макс, Эрик Гутьеррес, Ибрагим Сангаре, Джоуи Верман, Марио Гетце, Коди Гакпо, Эран Захави.

«Аякс»: Мартен Стекеленбург, Нуссаир Мазрауи, Юрриен Тимбер, Лисандро Мартинес, Дэйли Блинд, Дэви Классен, Эдсон Альварес, Райан Гравенберх, Стивен Бергейс, Брайан Броббей, Душан Тадич.

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессе Стеегстра и Ян де Врис.