Лондон, 17 апреля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» «Челси» в матче полуфинала Кубка Англии сезона 2021/22 примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Рис Джеймс, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Тимо Вернер, Кай Хаверц.

«Кристал Пэлас»: Джек Батленд, Марк Гэи, Йоаким Андерсон, Джоэл Уорд, Шейху Куяте, Эберечи Эзе, Тайрик Митчелл, Джефри Шлупп, Джеймс Макартур, Уилфрид Заа, Жан-Филипп Матета.

В последний раз «Челси» и «Кристал Пэлас» играли между собой 19 февраля 2022 года в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги. Тот матч завершился минимальной победой «пенсионеров» со счетом 1:0 благодаря голу Хакима Зиеша на 89-й минуте.