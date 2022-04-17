17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 20:07 — REGNUM Информация, согласно которой целый ряд бизнесменов, включая основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, русскими или российскими бизнесменами, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Предатель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я русская, и мне не стыдно!» — пишет пользователь под псевдонимом «Белый Ангел».

Многие пользователи крайне резко отреагировали на подобные заявления со стороны известных бизнесменов родом из России.

«Дуров как был с гнильцой внутри, так с ней и остался», — поделилась своим мнением Анна А.

Павел Дуров TechCrunch

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе развернулась настоящая охота на русских, что означает, что подобные попытки скрыть своё происхождение потерпят неудачу, а такими заявлениями недальновидные миллиардеры навсегда закрывают себе дорогу в Россию.

«Закончит плохо, как и все остальные «эмигранты». Если ты отказался от Родины, ты отказался от матери и от себя», — считает Марат В.

«Предателей не любят ни свои, ни чужие! Так что для всех ты будешь русский! Просто тебя будут ненавидеть обе стороны!» — указывает Сергей Ш.

Часть людей полагает, что тот же Дуров, к примеру, действительно уже не является российским бизнесменом, а его французское гражданство — основное тому доказательство.

«Ну и правильно, что так говорит. Он создал самую популярную сеть в стране — её у него забрали. Теперь он живёт за границей и делает там свой бизнес», — написала Ольга Ф.

«Вот я бомбежа понять не могу. А что он такого сказал? Он действительно не является российским бизнесменом. Весь его бизнес за границей, да и сам он уже давно в России не был. Он задаром отдал своё детище «ВКонтакте» российским «бизнесменам» (олигархам) и с чистой совестью рванул за бугор, чтобы новый мессенджер создавать. Люди, я вас честно понять не могу. Злобы слишком много. Дуров не святой, но он уж точно ничего против нашей страны не сделал», — подметил Максим В.

Ряд пользователей указывает на то, что в самой России достаточно крупных предпринимателей, которых в народе называют олигархами и которые были бы рады в сложившихся условиях оказаться по ту сторону границы и не иметь ничего общего с русскостью или Россией, кроме тех денег, что они успели здесь «заработать».

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

«Я уверен, Дуров хотел бы бизнес в России продолжать, считать себя российским бизнесменом, но факт заключается в том, что наши нувориши из девяностых сами создают нежизнеспособную систему, которая, помимо прочего, ещё сама полностью на Запад завязана. Потому я Дурова не виню, что он решил разорвать со своей Родиной и уехать за границу. Наши олигархи сами отравляют воздух. А там, за границей, сейчас антироссийская истерия развернулась. Раз Дуров там, то ему и приходится играть по правилам. Я плохого слова от него в сторону русских не слышала», — пишет Мария К.

Напомним, 16 апреля издание Forbes опубликовало материал, согласно которому целый ряд бизнесменов, включая основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, русскими или российскими бизнесменами. К примеру, Дуров напомнил, что ещё в 2021 году стал гражданином Франции.