Тимур Кондратьев, 17 апреля 2022, 20:07 — REGNUM Информация, согласно которой целый ряд бизнесменов, включая основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, русскими или российскими бизнесменами, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Предатель
Предатель
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я русская, и мне не стыдно!» — пишет пользователь под псевдонимом «Белый Ангел».

Многие пользователи крайне резко отреагировали на подобные заявления со стороны известных бизнесменов родом из России.

«Дуров как был с гнильцой внутри, так с ней и остался», — поделилась своим мнением Анна А.

Павел Дуров
Павел Дуров
TechCrunch

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе развернулась настоящая охота на русских, что означает, что подобные попытки скрыть своё происхождение потерпят неудачу, а такими заявлениями недальновидные миллиардеры навсегда закрывают себе дорогу в Россию.

«Закончит плохо, как и все остальные «эмигранты». Если ты отказался от Родины, ты отказался от матери и от себя», — считает Марат В.

«Предателей не любят ни свои, ни чужие! Так что для всех ты будешь русский! Просто тебя будут ненавидеть обе стороны!» — указывает Сергей Ш.

Часть людей полагает, что тот же Дуров, к примеру, действительно уже не является российским бизнесменом, а его французское гражданство — основное тому доказательство.

«Ну и правильно, что так говорит. Он создал самую популярную сеть в стране — её у него забрали. Теперь он живёт за границей и делает там свой бизнес», — написала Ольга Ф.

«Вот я бомбежа понять не могу. А что он такого сказал? Он действительно не является российским бизнесменом. Весь его бизнес за границей, да и сам он уже давно в России не был. Он задаром отдал своё детище «ВКонтакте» российским «бизнесменам» (олигархам) и с чистой совестью рванул за бугор, чтобы новый мессенджер создавать. Люди, я вас честно понять не могу. Злобы слишком много. Дуров не святой, но он уж точно ничего против нашей страны не сделал», — подметил Максим В.

Ряд пользователей указывает на то, что в самой России достаточно крупных предпринимателей, которых в народе называют олигархами и которые были бы рады в сложившихся условиях оказаться по ту сторону границы и не иметь ничего общего с русскостью или Россией, кроме тех денег, что они успели здесь «заработать».

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627
Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

«Я уверен, Дуров хотел бы бизнес в России продолжать, считать себя российским бизнесменом, но факт заключается в том, что наши нувориши из девяностых сами создают нежизнеспособную систему, которая, помимо прочего, ещё сама полностью на Запад завязана. Потому я Дурова не виню, что он решил разорвать со своей Родиной и уехать за границу. Наши олигархи сами отравляют воздух. А там, за границей, сейчас антироссийская истерия развернулась. Раз Дуров там, то ему и приходится играть по правилам. Я плохого слова от него в сторону русских не слышала», — пишет Мария К.

Напомним, 16 апреля издание Forbes опубликовало материал, согласно которому целый ряд бизнесменов, включая основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, русскими или российскими бизнесменами. К примеру, Дуров напомнил, что ещё в 2021 году стал гражданином Франции.