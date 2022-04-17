Полевской, Свердловская область, , 19:07 — REGNUM Житель Лесного Свердловской области после общения с неизвестными потерял более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

Мужчине позвонил якобы сотрудник безопасности банка и убедил взять кредиты и перевести их на виртуальную карту. И после того, как гражданин сообщил звонившему реквизиты карты, с неё списали деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее деньги мошенникам перевёл 85-летний житель Полевского. Он лишился более двух миллионов рублей.