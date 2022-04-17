Вена, , 19:02 — REGNUM Серьёзное обсуждение возможности вступления Украины в состав Евросоюза может начаться только после восстановления страны, заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телекомпании NBC News.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

В ходе интервью американскому телеканалу лидера Австрии попросили обозначить его позицию по вопросу вступления Украины в Европейский Союз.

«Я отвечу то же, что сказал президенту [Украины] Зеленскому и премьер-министру: первым делом Украина должна получить быструю поддержку. Нужно разработать план восстановления Украины вместе с США, Великобританией и Евросоюзом. Только после того, как это будет закончено, мы сможем начать серьёзное обсуждение этого вопроса», — заявил Нехаммер.

Ожидается, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на членство летом 2022 года. Ранее в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что могут потребоваться годы для вступления Украины в ЕС.

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