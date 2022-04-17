Вена, , 19:02 — REGNUM Австрии потребуется несколько лет, чтобы отказаться от российского газа. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC, вышедшему в эфир 17 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

По словам Нехаммера, страна на 80% зависит от поставок газа из России. Власти ищут пути отказа от российского ресурса, но «ни сегодня, ни завтра это невозможно».

Канцлер Австрии повторил, что «санкции должны наносить больший вред России, чем нам» и заверил, что новые меры воздействия будут более «умные».