Тирана, 17 апреля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Посол США в Тиране Юри Ким 15 апреля на своей странице в социальной сети высказалась в поддержку реформы системы правосудия.

Al.usembassy.gov Юри Ким, посол США в Албании

По мнению американского дипломата, за последнее время в стране существенно возросло число нападок на реформу правосудия и ее ключевые элементы, такие как веттинг (проверка прошлого чиновников на предмет связей с преступным миром и причастность к коррупции).

Ким призвала противников реформы отказаться от своих намерений, поскольку они тщетны, и прибавила, что их дела «не так секретны, как они думали».

Ким подчеркнула, что президент США Джозеф Байден в Меморандуме об исследовании национальной безопасности от 3 июня 2021 года назвал борьбу с коррупцией ключевым интересом США, а потому Вашингтон продолжит поддерживать реформу в Албании.