17 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили крушение крейсера «Москва» и встречу главкома ВМФ России с эвакуированным экипажем.

Артур Савин, , 21:01 — REGNUM Решение главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова лично встретиться с экипажем затонувшего флагмана Черноморского флота России — крейсера «Москва» вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ракетный крейсер «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Призываю народ не расстраиваться, таких крейсеров мы ещё много настроим», — написал Виталий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что потеря, конечно, горькая, но всё-таки Россия в силах построить ещё десятки и десятки подобных крейсеров.

«Три года его при СССР строили, теперь ещё быстрее построим, стоит захотеть только», — подметил Владимир Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что самое главное, что большая часть экипажа крейсера, как мы можем убедиться по видео, жива и здорова. Это значит, что самое ценное — люди были у командования в приоритете.

«Железо построим заново. Главное — живые люди», — указывает марина В.

«Слава Богу, живые вернулись! Надо провести серьёзное расследование, почему дело дошло до катастрофы. В любом случае герои военно-морского флота России должны знать, что люди их поддерживают!» — написала Валерия Г.

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что видеозапись с живыми членами экипажа крейсера «Москва» заставила многих носителей бандеровской идеологии сменить радость на гнев.

«А бандеровцы уже весь экипаж похоронили. Вот, смотрите, уроды, живые и здоровые мужики вернулись с полыхающего крейсера, чтобы в последствии вам всем отомстить!» — пишет Сергей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что впредь нельзя допускать подобных ситуаций — позволять врагу радоваться потерям военно-морского флота России.

«Главное, учесть ошибки, которые допустил экипаж крейсера, и не позволять бандеровцам создавать поводы для глумления. Это мы радуемся, что экипаж вернулся домой живым, а на той стороне истеричное ликование по поводу того, что якобы удалось затопить русский корабль. У самих-то флота нет, хоть так могут своё извращённое нутро утешить. Нельзя им позволять смеяться, нацисты должны страдать!» — требует Павел Ш.

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мда… хорошо, что большая часть экипажа не пострадала. Но тем не менее все понимаем, что впредь такие инциденты допускаться не должны. Враг наш коварен и ошибок не прощает. Следует максимально пристально следить за всем, что происходит на линии соприкосновения, и не забывать про обеспечение безопасности наших военных кораблей», — написал Валерий С.

Нашлись и те, кто уверены, что славная история флагмана Черноморского флота России — крейсера «Москва» будет зафиксирована в соответствующих учебниках и станет пищей для ума и сердца будущих российских моряков.

«Во время активных боевых действий корабль потонул. Не честь ли это для военного крейсера? По-моему, именно так и запишут в учебниках истории: «Корабль потерпел крушение во время войны против украинского фашизма. Благодаря мужеству и отваге матросов экипажу корабля удалось эвакуироваться. Эпичная будет страница в нашей новой истории!» — считает Максим Ф.

Напомним, 16 апреля Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своём Telegram-канале видеоролик, на котором главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего флагмана Черноморского флота России — крейсера «Москва».