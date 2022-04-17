Сочи, Краснодарский край, , 18:41 — REGNUM «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с московским «Локомотивом». Основное время встречи, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт», завершилось со счетом 2:2.

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Забитыми мячами хозяев отметились Тимофей Маргасов (11’) и Родригао (43’ Кристиан Нобоа). Голы «железнодорожников» забил 21-летний французский нападающий Вильсон Изидор (36’ пенальти, 49’ Мацей Рыбус).

Красные карточки получили Ян Кухта и Родригао на шестидесятой минуте встречи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Статистика матча («Сочи»/ «Локомотив»)

Удары 14/16

Удары в створ 6/7

Владение 56%/44%

Угловые 6/7

Нарушения 5/6

Составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Родригао, Прохин, Цаллагов, Нобоа, Ангбан (Терехов, 63’), Маргасов, Юсупов (Жоаозиньо, 83’), Макарчук, Кассьерра (Мелкадзе, 83’).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампаси, Рыбус, Марадишвили (Даниил Куликов, 83’), Бека Бека (Жемалетдинов, 76’), Карпукас, Герк (Петров, 84’), Изидор (Рыбчинский, 70’), Кухта.