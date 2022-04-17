Москва, , 18:37 — REGNUM Актриса Маргарита Анастасьева скончалась на 98 году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова.

Траур

«16 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Маргарита Викторовна Анастасьева, легендарная обладательница диплома № 1 Школы-студии МХАТ, актриса Художественного театра в 1947–1985 гг, — говорится в сообщении. — Ей было 97 лет».

Отмечается, что представители театра выразили соболезнования всем родным и близким актрисы, которая в последний раз выходила на сцену несколько лет назад во время праздновании 75-летия Школы-студии МХАТ.

Дата прощания с Маргаритой Анастасьевой пока не называется.