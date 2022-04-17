Самара, , 18:35 — REGNUM 17 апреля в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержали уверенную победу над «Краснодаром» со счетом 2:0.

ФК «Краснодар»

Первый мяч на 24-й минуте встречи забил 24-летний российский нападающий Владислав Сарвели после передачи Антона Зиньковского – 1:0. В дебюте второго тайма Максим Глушенков удвоил преимущество хозяев – 2:0. Голевую передачу записали на Дениса Якубу.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Илья Гапонов, Денис Якуба (Максим Витюгов, 73’), Роман Ежов (Данил Липовой, 85’), Владислав Сарвели (Сергей Пиняев, 74’), Александр Коваленко, Антон Зиньковский (Артем Соколов, 82’), Максим Глушенков (Дмитрий Цыпченко, 74’).

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Александр Мартынович (Вячеслав Литвинов, 46’), Евгений Чернов (Сергей Волков, 46’), Сергей Бородин (Егор Сорокин, 81’), Олег Исаенко, Вячеслав Якимов, Богдан Рейхмен, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун, Владимир Ильин (Владислав Самко, 70’), Никита Кривцов (Алекс Мацукатов, 46’).

«Крылья Советов», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 38 очков, укрепились на седьмой строчке. «Краснодар» с 39-ю очками остался на пятой позиции.